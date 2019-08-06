Guardian извинилась перед Sputnik

Британская газета Guardian признала, что ложно обвинила портал Sputnik France в подделке фотографии пожара собора Парижской Богоматери.

Редакция Guardian разместила в сторис своего Instagram запись, в которой указывается, что в эпизоде проекта издания «Fake or for real?» («Фейк или реальность») в адрес Sputnik были выдвинуты ложные обвинения. В частности, издание заявляло, что распространенные Sputnik France фотографии пожара в Соборе Парижской богоматери были подделаны. Однако позже с редакцией связался владелец авторских прав на снимки – Sputnik France.

Guardian отмечает, что для него важна точность, и потому газе6та извиняется за ложную информацию. «Признавая, что она (фотография) не была фальшивой, мы извиняемся, что предположили обратное», – отметили в редакции.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Обрушились шпиль и крыша. Причинами пожара могли стать незатушенная сигарета или нарушение в работе электропроводки.

В восстановление собора вложили уже более 3,6 млн евро.

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