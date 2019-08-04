Москвичам пообещали новые «холодные рекорды»

Воскресенье, 4 августа, в Москве побило температурный рекорд как минимум за последние 70 лет. К 16.00 воздух в столице прогрелся до 13 с половиной градусов. В понедельник также ожидается рекордно низкая для последнего летнего месяца температура, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец сообщил, что 4 августа температура ни разу не была ниже 15 градусов, судя по климатическим данным с 1948 года. «Сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может и больше, просто более ранних данных уже нет», – передает РИА «Новости».

По его словам, в понедельник также ожидаются «рекорды холода». «Завтра будет день еще более прохладный», – сказал Тишковец.

В свою очередь главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве. По ее словам, причиной похолодания мог стать приток холодного воздуха с северо-востока и наличие большого количества облаков.

«Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над европейской Россией», – заявила Макарова.

Ранее сообщалось, что летнее тепло вернется в Москву с середины следующей недели, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов.