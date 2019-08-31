Меркель рассказала, чем займется после ухода с поста канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможном возвращении к научной деятельности после того, как покинет свою должность.

«Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, услышат вновь обо мне после того, как я уйду с поста канцлера», – сказала Меркель во время выступления в школе менеджмента в Лейпциге, передает «Интерфакс».

Ранее канцлер заявляла, что после 2021 года не собирается заниматься активной политикой.

Напомним, в октябре 2018 года Меркель сообщила о своем уходе с поста канцлера Германии. Предположительно она покинет свой пост в конце текущего срока, то есть в 2021 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, из-за чего Меркель может покинуть свой пост раньше положенного.