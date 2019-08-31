Кадыров рассказал о «наезде» из-за Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что старейшины начали на него «наезжать» из-за того, что президент России не приезжает с визитом в республику.

«Наши старейшины, ученые на меня уже начали «наезжать». Они говорят: «Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? – у меня спрашивают, – или как?» Я говорю: «Я ему, если увижу, передам», – приводятся слова Кадырова в сообщении на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, если у Вас получится. Знаю, что у Вас загруженный график», – попросил Кадыров, напомнив, что президент приезжал в республику, когда там были «серьезные проблемы».

«Но благодаря Вам у нас сегодня совсем другая жизнь. Республику мы восстановили, экономическая ситуация у нас очень хорошая, несмотря на все санкции, все недружеское отношение к России и Чеченской Республике. Решаем все социальные вопросы. Или в ноябре, или в декабре, когда у Вас получится…» – сказал Кадыров.

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно», – пообещал президент.

В начале встречи Кадыров передал Путину «слова искренней признательности от десятков ученых, алимов, муфтиев» за поддержку исламскому миру.

Глава государства поинтересовался, действительно ли открывшаяся в Чечне мечеть – самая большая в Европе. «Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле», – ответил Кадыров.

«Самая красивая в мире – это в Петербурге», – заметил Путин. «Не могу спорить с Вами, Владимир Владимирович», – отреагировал Кадыров.

Российский лидер отметил, что республика развивается достаточно хорошими темпами благодаря усилиям и талантам чеченского народа, а также настойчивым усилиям главы республики.

Напомним, 23 августа в чеченском Шали открылась самая большая мечеть в Европе, она получила имя пророка Мухаммеда.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД