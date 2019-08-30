Беглов призвал снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе Общероссийского родительского собрания обратил внимание министра просвещения Ольги Васильевой на непомерную бюрократическую нагрузку на учителей.

«Самое главное, на что я бы хотел обратить внимание и попросить вашей поддержки – это, конечно, загруженность учителей, документооборот. Столько заполняется разных формуляров, документов, огромное количество», – цитирует ТАСС Беглова.

Он подчеркнул, что региональные власти обязуются с 1 сентября сократить бюрократическую загруженность педагогов на 10%.

Для снижения нагрузки на учителей город готов автоматизировать рабочие места и модернизировать школы, отметил врио губернатора. Кроме того, с этого года в школах добавят дополнительные ставки для психологов, которые оказывают помощь ученикам и педагогам.

В свою очередь министр просвещения отметила, что в данный момент готовится законопроект, регламентирующий документы, с которыми учитель должен работать: план, тематический календарный план, журнал и дневник.

Ранее Беглов заявил, что планы и программы развития города должны опираться на мнение его жителей.