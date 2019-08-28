Беглов отметил важность мнения горожан при составлении программ развития Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что планы и программы развития города должны опираться на мнение его жителей.

На заседании городского правительства Беглов подвел итоги конкурса на лучший проект развития районов Петербурга «Родной район». В итоге первое место занял Красногвардейский район с флагманским проектом по благоустройству набережной реки Охта, второе – Петроградский район с проектом благоустройства Южной дороги и третье – Центральный район с проектом внедрения системы автоматизированного скрининга для выявления злокачественных онкологических заболеваний на ранней стадии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Отмечается, что данный конкурс стартовал еще полгода назад, за это время от жителей города поступило более 400 тыс. анкет с предложениями.

«Районы, представившие лучшие программы, получат солидные призы: за первое место – 100 млн рублей, за второе – 50 млн рублей и за третье – 25 млн рублей. Эти деньги вы сможете использовать на реализацию представленных проектов, однако прошу вас провести опрос жителей и учесть их пожелания в тратах дополнительных премиальных средств», – сказал Беглов.

Он отметил, что правительство города будет помогать главам районов в реализации программ, созданных совместно с жителями.

«Все наши планы и программы опираются на мнение жителей города. Сегодня каждый район имеет четкую, проработанную, содержательную программу развития», – сказал врио губернатора.

Кроме того, Беглов поручил учесть все программы при планировании городского бюджета.

«Мы выбрали курс на открытое правительство, и в формировании бюджета может принимать участие каждый петербуржец. Для этого нужно создавать все условия», – уточнил врио губернатора.

Ранее Беглов пообещал жителям благоустроить заброшенный парк Авиаторов.