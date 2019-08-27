Беглов пообещал жителям благоустроить заброшенный парк Авиаторов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов во вторник посетил парк Авиаторов по просьбе жителей Московского района, пожаловавшихся на его запущенность и неухоженность. Градоначальник осмотрел территорию и пообещал благоустроить ее в ближайшее время.

Горожане сообщили врио губернатора, что сейчас парк заброшен и его состояние оставляет желать лучшего. Беглов решил лично побывать на месте, чтобы посмотреть, как обстоят дела с этой территорией. В рамках объезда Московского района во вторник он заехал на Новоизмайловский проспект, сообщают «Невские новости».

Местные жители встретили Беглова и попросили его сделать зону для отдыха горожан и молодежи. Петербуржцы попросили благоустроить территорию и показали свою концепцию развития.

Беглов поблагодарил авторов за инициативу, забрал проект и пообещал в следующем году начать реализацию. При этом он уточнил, что вначале нужно договориться с арендатором, возможно, потребуется разработать общий проект.

Во время встречи с жителями врио губернатора пообещал разобраться с проблемой жарки шашлыков в парке.

«Парк должен быть и для детей, и для молодежи, и для людей серебряного возраста», – подчеркнул Беглов.

Парк площадью в 35,2 гектара находится между Новоизмайловским проспектом, Бассейной, Кубинской и Кузнецовской улицами. Жители жалуются на мусор и запустевшие из-за аварийного и старого оборудования игровые площадки.

В 2012 году территорию арендовало на 49 лет НП «Культурно-развле­кательный центр «Парк авиаторов». Несмотря на то, что цель аренды – комплексное благоустройство, концепция развития парка появилась только в прошлом году. Парк до сих пор не благоустраивают.

Комитет имущественных отношений обратился в суд с требованием о взыскании с арендатора стоимости арендной платы в размере 746,8 тыс. рублей. Суд 3 июня 2019 года удовлетворил иск. Комитет имущественных отношений имеет право расторгнуть этот договор аренды. Сейчас правительство будет разбираться с ситуацией, чтобы найти оптимальный путь решения проблемы.