Тело президента охранной компании нашли в Москве-реке

На севере Москвы из реки достали тело президента компании Global Safe Group, которая занимается вопросами безопасности клиентов, Дениса Щепетьева, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, тело мужчины всплыло на поверхность Москвы-реки. Сейчас на месте происшествия работают эксперты, которые установят обстоятельства инцидента.

На сайте Global Safe Group указано, что компания занимается вопросами безопасности, видеонаблюдения и доступа.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее.