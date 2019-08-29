На американском сегменте МКС сработала аварийная сигнализация

Российский космонавт Алексей Овчинин передал в подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) информацию о срабатывании в американском сегменте Международной космической станции (МКС) аварийной сигнализации.

Овчинин сообщил, что сирена сработала из-за высокого парциального давления кислорода в российском модуле «Звезда», передает РИА «Новости».

Сейчас на МКС находятся космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, а также американцы Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

В апреле на МКС также сработала пожарная сигнализация, однако тревога оказалась ложной. Тогда же отключилось экспериментальное устройство по удалению углекислого газа из атмосферы.