Росгвардейцы сделали подарок пострадавшим от наводнения в Иркутской области детям

Сотрудники Управления Росгвардии по Иркутской области приняли участие в акции «Собери детей в школу», сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Правоохранители передали общественникам рюкзаки и школьные принадлежности, которые отправились к детям из пострадавших от паводка семей, а также из многодетных и малообеспеченных семей Иркутска, сообщается на сайте Росгвардии.

«К сожалению, на сегодняшний день не все семьи в пострадавших от наводнения районах могут позволить себе собрать ребенка в школу, обеспечив его всем необходимым», – сказал начальник клуба Управления Росгвардии по Иркутской области капитан Степан Кореев.

Росгвардейцы поздравили школьников с наступающим праздником и пожелали им отличных результатов в учебе.

Ранее росгвардейцев, ликвидировавших последствия паводка в Иркутской области, наградили почетными грамотами и ценными подарками.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня и пошло на убыль в середине июля.