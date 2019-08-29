Путин обратил внимание на необходимость ремонта детсадов

Президент Владимир Путин заявил, что вместе со строительством новых школ и детсадов нельзя забывать о ремонте уже существующих.

«Новые обязательно надо строить, но надо не забывать и о состоянии тех учреждений, которые уже работают, и по школам, и по детским садам», – передает ТАСС слова российского лидера на встрече с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

По словам Осипова, в регионе по нацпроектам строятся более 120 крупных объектов. Запланировано создание 300 детских площадок, почти 250 спортивных площадок.

«Будем делать около 16 школ, 60 детских садов и ясельных пристроек, еще объекты физической культуры, спорта и так далее», – добавил он.

Осипов отметил, что в регионе 1,5 тыс.объектов находятся за пределами эксплуатации и требуют ремонта.

«Поэтому мы сейчас готовим план восстановления социальной инфраструктуры, но нужна будет поддержка федерального центра», – сказал он.

Врио губернатора добавил, что из 880 населенных пунктов Забайкалья только 100 имеют централизованное водоснабжение и канализацию.

«Поэтому тоже необходима специальная программа, которую мы сейчас на краевом уровне разрабатываем, с Минстроем обсуждаем. Нужна поддержка в том, чтобы восстановить наше жилищно–коммунальное хозяйство», – сказал Осипов.

Напомним, в среду президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом поручил ему поработать над вопросом предоставления жилья врачам.

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