Путин поднял вопрос предоставления жилья врачам

Президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом поручил ему поработать над вопросом предоставления жилья врачам.

Как сообщает сайт Кремля, Старовойт сообщил, что в 2019 году будет сдано шесть фельдшерско-акушерских пунктов и заложат еще три, планируется полное обновление машин скорой помощи. По его словам наибольшее внимание власти региона будут уделять первичному звену, на что нацелена разрабатываемая в области стратегия развития здравоохранения, которую утвердят до конца года.

«Жилье врачам нужно давать», – заявил Путин.



Старовойт заверил, что «туда (в стратегию развития здравоохранения), безусловно, войдет жилье».

Он также доложил, что власти рассматривают вопросы строительства школ, детских садов на принципах государственно-частного партнерства. Кроме того, руководитель региона заявил, что скоро будет введена в эксплуатацию третья очередь областного онкологического центра, общая площадь которого – 95 тыс. кв. метров.

Тем временем Путин положительно оценил работу властей Курской области по увековечиванию памяти писателя Даниила Гранина и отметил, что его литературное наследие нужно пропагандировать.

«Мы совместно с Российским книжным союзом, с РПЦ определили земельный участок в месте, где находилось село, где появился на свет Даниил Александрович. Сейчас начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, строительству часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка», – рассказал президенту Старовойт.



«Это очень хорошее начинание – и для курской земли, и вообще для всей России. Даниил Александрович – у меня с ним были очень добрые отношения – очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие. Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому это хорошая идея», – отреагировал президент.

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