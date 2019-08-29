СК заочно обвинил командира бригады ВСУ

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение украинскому командиру в использовании запрещенных средств и методов войны в отношении мирных граждан.

Командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Валерия Гудзя обвинили по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, Гудзь «произвел артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре» на территории ДНР.

В результате преступных действий не менее четырех мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести, уточнили в ведомстве.

Ранее на Украине завели дело на чиновников ДНР из-за военных преступлений ВСУ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД