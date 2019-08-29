В популярном приложении для телефонов нашли вирус-троян

В предназначенном для чтения PDF и оптического распознавания символов приложении CamScanner обнаружен вирус-троян, сообщили СМИ.

Как передает РЕН-ТВ, из магазина Google Play Store приложение скачади более 100 млн раз. Изначально CamScanner функционировал без нареканий, но затем эксперты заметили вирус, который инициирует запуск загрузчика, устанавливающего на смартфон все, что захочется злоумышленникам.

По словам экспертов, причиной заражение программы могло стать партнерство с непорядочным рекламодателем. Сейчас программа удалена из Google Play.

Напомним, в июне в Google рассказали о предустановленном Android-трояне.