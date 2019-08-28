Отказавшегося обслуживать геев владельца пекарни в Кемерово наказали

Центральный районный суд Кемерово оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова. Он разместил на двери заведения объявление, где сообщалось об отказе в обслуживании людей нетрадиционной ориентации.

Пекарня «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» в Кемерово выставила табличку, где с применением нецензурной лексики было сказано, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход запрещен.

После этого ФАС рассказала о подготовке предупреждения предприятию, а Роспотребнадзор сообщил о многочисленных нарушениях в пекарне, например, там отсутствовало централизованное водоснабжение и канализация, передает РИА «Новости».

Ипатов объяснил, что табличку выставил по личным убеждениям. Он отметил, что делает натуральную еду, из качественных продуктов, а все неестественное ему чуждо. Поэтому не желает, чтобы в его пекарне присутствовали люди нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Признать Ипатова Антона Михайловича... виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей», – сказано в постановлении.

В 2017 году подобный скандал разразился вокруг магазина Германа Стерлигова «Хлеб да соль», где появились таблички, запрещавшие вход в помещение геям. Позже некоторые таблички исчезли, однако сам Стерлигов опроверг отмену запрета представителям секс-меньшинств на вход в его магазины.