Раскрыт объем «секретной» экономики России

Расходы России на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты – вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности – в 2017 году составили 4,85 трлн рублей или 5,3% ВВП за соответствующий год, следует из новых данных Росстата о национальных счетах в 2014-2018 годах.

Росстат третий год публикует данные об объемах, структуре и динамике ВВП по единой международной методологии СНС 2008 («Система национальных счетов 2008 года»). Согласно ей, в валовое накопление основного капитала включены расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки и т.д.), а также продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных).

Росстат в статистическом представлении валового накопления свернул данные о расходах по двум этим категориям, и понять, сколько в отдельности потрачено на военные системы, а сколько – на исследования и разработки, невозможно. Однако РБК определил общий показатель засекреченных расходов по остаточному принципу – как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 трлн рублей) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и т.д.

Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2018 год. Таким образом, согласно подсчетам издания, секретные расходы в номинальном выражении выросли на 5,8% – с 4,59 трлн рублей в 2016 году до 4,85 трлн рублей в 2017 году.

Кроме того, если в предшествующие годы доля секретных расходов росла, то в 2016-2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. Некоторое снижение в 2017 году (с 5,33 до 5,27% ВВП), вероятно, объясняется сокращением закупок вооружений и разработок. В 2018 году показатель мог еще снизиться, следует из утверждения Росстата об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

Комментируя эти данные, в Росстате сообщили, что не раскрывают эти сведения и не планируют публиковать в дальнейшем из-за секретности.

В этом году Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира.