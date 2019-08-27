В Брянске отреагировали на появление на выставке коров в советской военной форме

Предприниматель, представивший на ежегодной Свенской ярмарке в Брянске коров в советской военной форме, не хотел очернять память воинов, заверили в региональном департаменте сельского хозяйства.

В Сети появилось видео, на котором коровы в пилотках и ушанках были представлены на одном из подворий крупной сельскохозяйственной ярмарки в Брянской области.

По данным департамента сельского хозяйства, автором креативной идеи выступило предприятие «Молочное» Трубчевского района. При этом в ведомстве рассказали, что предприниматель не хотел очернить память солдат советской армии, а его отец сам воевал в партизанском отряде.

«Когда немецкие захватчики нападали на города и села они забирали все и в первую очередь продукты питания, домашних животных, коров. А корова в те тяжелые годы была буквально кормилицей, она кормила и детей молоком и солдат, ее старались спрятать, прибегали к маскировке, прятали как военную технику, маскировали шинелями», – передает РИА «Новости» слова директора предприятия Василия Федотова.

В департаменте сельского хозяйства добавили, что само понятие «ярмарка» предполагает творческий подход к оформлению подворий, но никаких поручений использовать военизированный стиль сельхозпроизводителям никто не давал.