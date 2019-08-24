Собчак ужаснулась жестокости подростков

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала инцидент в Воронеже, где две школьницы избили 13-летнюю девочку, в результате чего она потеряла сознание и попала в реанимацию.

«У меня всегда волосы на голове встают дыбом от таких историй. Не понимаю, как девочки могут быть такими жестокими, а главное – как свидетели могут это просто снимать и не вмешиваться», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

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Ранее сообщалось, что за избиением девочки наблюдали трое парней. Они сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, как одна из нападавших бьет девочку ногой в голову, после чего спрашивает: «Кто-нибудь еще хочет?» По данному факту правоохранители проводят проверку.

В последнее время участились случаи детской и подростковой жестокости. Несмотря на то, что общее число преступлений, совершенных детьми, уменьшается, доля тяжких преступлений среди них растет. Так, недавно в Алтайском крае подростки заставили школьницу пить воду из лужи.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах роста уровня агрессии среди школьников.

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