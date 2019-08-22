Осужденный на Украине за терроризм россиянин Седиков попросил помилование у Зеленского

Гражданин России Алексей Седиков, осужденный за терроризм на Украине, подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского.

«Где-то две недели назад ко мне пришли сотрудники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, что да. Они предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю», – рассказал Седиков корреспонденту «Общественного телевидения», которая навестила его в колонии.

Седиков был ранен в ногу и захвачен в плен украинскими силовиками в 2016 году, он был добровольцем в рядах Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Позже был приговорен к 11 годам лишения свободы по статье о террористической деятельности.

В 2018 году Седиков и еще 21 россиянин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть их домой.

Ранее сообщалось о 50 гражданах России, которые попали в плен на Украине и отбывают наказание в местах лишения свободы.