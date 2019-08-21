Курс рубля продолжил уверенный рост

На вечерних торгах курс рубля продолжает рост на улучшении внешнего фона и росте цены на нефть. Согласно данным Московской биржи, евро опустился ниже уровня 73 рубля, преодоленного в пятницу.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19.04 мск среды снижается на 83 копейки, до 65,74 рубля, курс евро – на 92 копейки, до 72,95 рубля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данный биржи.



Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent достиг 60,77 доллара за баррель, увеличившись на 1,23%.

Ранее уже сообщалось о росте рубля по отношению к доллару и евро.