«Роснефть» заявила еще о восьми танкерах с грязной нефтью из «Дружбы»

Компания «Роснефть» заявила, что для оценки полученного от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» ущерба необходимо учесть еще восемь танкеров, которые получили грязную нефть в порту Усть-Луга.

При оценке ущерба будет также учтено сокращение добычи из-за ограничений «Транснефти». Кроме того, будет учтена упущенная выгода по причине снижения переработки на немецких заводах, куда не были осуществлены поставки нефти в полном объеме, заявил вице-президент компании по коммерции и логистике Отабек Каримов «Интерфакс».

В июле «Транснефть» утвердила максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба». Позже в компании назвали способ, который поможет избежать повторения ситуации с загрязнением нефти.