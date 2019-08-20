Дано объяснение снижению количества комаров в Москве

Энтомолог, пресс-секретарь зоологического музея МГУ Илья Гомыранов пояснил, что снижение количества комаров в Москве объясняется частыми дождями и сильным ветром.

«Несмотря на то, что в московском регионе установилась влажная погода, которая в целом должна быть более благоприятной для комаров, так как их личинки развиваются в воде, действительно в этом году численность этих насекомых снизилась. Скорее всего, это вызвано обилием дождливых и ветреных дней. При высокой влажности и продолжительных дождях комары снижают свою летную активность. Также комары не способны противостоять сильным ветрам», – сказал Гомыранов РИА «Новости».

Между тем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что июль 2019 года был самым жарким в целом по России за всю историю наблюдений.

Он сообщил, что на европейской территории страны температура была на 1,5-2 градуса ниже нормы, а в азиатской части страны температура превышала на 2 градуса среднюю.

«Если смотреть в целом глобальную температуру в России в июле этого года, то этот месяц мы отнесли к самым жарким за всю историю наблюдений, показатель средней глобальной температуры на уровне июля 2017 года. Теперь это два месяца с рекордными показателями по температуре», – сказал ученый, уточнив, что именно аномальная жара на азиатской территории России способствовала распространению лесных пожаров в Сибири.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей, и разбиралась, почему борьбу с пожарами начали так поздно, а не после того, как были замечены первые признаки возгорания.

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