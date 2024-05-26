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Песков: Россия готова развивать сотрудничество с Узбекистаном по поставкам газа
Российская сторона готова развивать сотрудничество с узбекистанской и казахстанской сторонами по поставкам газа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Сотрудничество Узбекистана, Казахстана и России предоставляет «очень широкие» возможности, Москва открыта к этому, это «взаимовыгодное сотрудничество», сказал Песков в эфире Первого канала во время визита российского президента Владимира Путина в Ташкент, передает ТАСС.
Он также назвал Узбекистан «традиционным, очень важным партнером в [России] в Средней Азии», торговые отношения с которой развиваются динамично.
«Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе», – заключил он.
Напомним, Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом.