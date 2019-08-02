ЛНР сообщила о планах ВСУ по выводу десантной бригады из Донбасса из-за воровства

ВСУ намерены вывести 25-ю воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе, об этом рассказал глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«На минувшей неделе вследствие многочисленных случаев хищения вооружения и боеприпасов, а также пропажи военного имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи, в подразделениях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных формирований Украины командующим дестантно-штурмовыми войсками (ДШВ) (генералом-лейтенантом Михаилом) Забродским было принято решение о срочном выводе соединения из зоны «ООС» (операции объединенных сил ­– прим. ВЗГЛЯД)», – пояснил Осадчий, передает «Луганский информационный центр».

По его словам, зона «ООС» стала «источником сверхдохода для украинских командиров».

Источник Народной милиции в штабе ДШВ сообщил, что после прибытия в пункт постоянной дислокации планируется провести служебные разбирательства в отношении командного состава бригады «с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения», сказал Осадчий.

Он отметил, что в 14-й отдельной механизированной бригаде пропали 12 американских приборов ночного видения, по этим фактам проводится разбирательство в отношении командира бригады и его заместителя.

«Не исключено, что 14-я бригада станет следующей в очереди на выход из зоны карательной операции», – подвел итог представитель ведомства.

Ранее в ДНР сообщили, что штаб «ООС» решил вывести с позиций подразделения националистического полка «Азов».