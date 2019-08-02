МИД отреагировал на введение новых санкций США против России

Москва не удивлена новым санкциям США против России из-за дела Скрипалей, заявили в МИД.

«Мы наблюдаем за этим с прошлого года, когда такой пакет санкций был введен впервые. Администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на Россию», – сказал Рябков в интервью RT, передает РИА «Новости».

Дипломат пояснил, что российская экономика смогла адаптироваться к подобному давлению со стороны США.

Напомним, в администрации США подтвердили введение новых санкций из-за дела Скрипалей в отношении России.

После сообщений о новых санкциях доллар превысил 65 рублей, а евро – 72 рубля.