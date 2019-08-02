Жительнице Чувашии дали условный срок за убийство ребенка

Суд признал 34-летнюю жительницу города Шумерли в Чувашии виновной в убийстве своей новорожденной дочери, сообщает СУСК России по Чувашской Республике.

Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщается на сайте СК.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденной невменяемой не установлено. Женщина признана виновной в убийстве новорожденного ребенка», – говорится в сообщении СУСК.

В апреле в больницу Шумерли поступила местная жительница с признаками недавних родов. Врачи сообщили о пациентке полицейским, которые сразу же отправились по месту ее жительства, где обнаружили тело новорожденного ребенка.

Следователи установили, что 9 женщина родила дочь в бане, после чего поместила ее в полиэтиленовые пакеты, завязала и спрятала в яму для стока воды. Девочка умерла от удушья.

Ранее во время прогулки в Санкт-Петербурге джек-рассел по кличке Мачо спас оставленную матерью новорожденную девочку.

В феврале произошел другой резонансный случай с ребенком, брошенным матерью. Тогда мальчик провел ночь в заповеднике «Лосиный остров», его заметил проезжавший мимо водитель. Матери мальчика предъявили обвинение в попытке убийства.