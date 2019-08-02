Названы причины ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

Столкновение автобуса и грузовика с пятью погибшими на Ставрополье могло произойти после того, как большегруз выехал на встречную полосу, сообщили в региональном ГИБДД.

«В настоящее время из искореженного автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой, предположительно, [зафиксировано, что] водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел», – передает ТАСС сообщение ГИБДД.

Тем временем власти региона уточники число пострадавших.

«В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 – госпитализированы. Из них пятеро – в крайне тяжелом состоянии», – сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Сообщается также, что по факту ДТП проверку проводит Следственный комитет. Проверка осуществляется по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, ранее в ГИБДД Ставропольского края сообщили, что в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком пятеро погибли, пострадали 18 человек.