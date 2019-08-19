Глава французских коммунистов призвал отменить санкции против России

Брюсселю следует отменить экономические санкции против России, считает национальный секретарь Французской коммунистической партии и депутат Национального собрания Фабьен Руссель.

«В определенный момент, когда станет ясным, что ситуация в отношении Крыма улучшается, а также улучшается положение в Донбассе, где в последнее время соблюдается прекращение огня – учитывая все это, следует взять курс на отмену санкций», – заявил Руссель, передает ТАСС.

По его словам, «следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России».

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер заявил, что санкции в отношении России следует отменить, так как Соединенные Штаты используют эти ограничительные меры в собственных целях.