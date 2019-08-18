Мэр Оттавы «вдохновил» канадцев своей гомосексуальностью

Мэр Оттавы Джим Уотсон в 58 лет совершил каминг-аут. О своей гомосексуальности глава канадской столицы объявил в СМИ.

Он заявил в Ottawa Citizen: «Я – гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это».

Уотсон подчеркнул, что ему потребовалось почти 40 лет для признания, но «лучше поздно, чем никогда». Сокрытие данного факта о себе на протяжении всех предыдущих лет Уотсон сейчас считает «большой ошибкой», передает РИА «Новости».

Глава канадского правительства Джастин Трюдо выразил уверенность, что «смелое» признание Уотсона «вдохновит» канадцев «не стесняться быть такими, какие они есть».

Напомним, Канада узаконила однополые браки в 2005 году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД