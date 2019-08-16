Глава районного отделения МЧС погиб после бытовой драки в Крыму

Глава отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Крыму скончался в больнице после бытовой драки.

Начальник отделения МЧС погиб не при выполнении своих обязанностей, а в ходе драки, возникшей на бытовой почве. Мужчина скончался в больнице от полученного ножевого ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что драка произошла на одной из улиц Евпатории.

По данным пресс-служба управления СК России по Крыму, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ранее в Ялте на набережной в драке пострадал священник.