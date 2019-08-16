Сотрудники агропромхолдинга в Омске получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Советского округа Омска проверила агропромышленный холдинг «Алтаур» (бывшее ООО «АПК «Титан») на наличие нарушений трудового законодательства, поводом стала задолженность по зарплате перед 512 сотрудниками за март-апрель 2019 года на сумму свыше 15,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, генеральному директору компании внесены представления в связи с выявленными нарушениями, передает «Омск здесь».

Также за невыплату и неполную выплату в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ) гендиректор оштрафован на общую сумму 25 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры сотрудникам выплатили долг по зарплате в полном объеме.

«Ранее предприятие уже нарушало трудовые права работников. Так, в декабре 2018 года на предприятии имелась задолженность по заработной плате в сумме 16,8 млн руб. перед 638 сотрудниками. Она была погашена после принятия комплекса мер прокурорского реагирования», – подчеркнули в ведомстве.

Также к административной ответственности привлекли бывшего генерального директора предприятия. Согласно ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ он дисквалифицирован на один год. То есть, не имеет права в течение этого срока замещать должности государственной и муниципальной службы, в исполнительном органе управления юридического лица и осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом.