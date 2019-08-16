Свидетельства о рождении стали выдавать в роддомах Москвы

Свидетельства о рождении ребенка стали выдавать во всех родильных домах в Москве. Теперь родители могут получить документ прямо при выписке.

Теперь родители, которые определились с именем малыша, могут получить свидетельство о рождении прямо при выписке из роддома, сообщается на сайте мэра Москвы.

Свидетельство оформляет медицинский персонал больницы, родителям нужно только передать необходимый пакет документов.

Матери нужно написать заявление, предоставить оригинал паспорта и медицинскую справку о рождении из роддома. Также супругам необходимо принести свидетельство о заключении брака.

Ранее свидетельства о рождении ребенка выдавали при выписке только в 13 столичных роддомах.