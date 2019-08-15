Индия собралась закупать российский лес

Сотрудничество с Дальним Востоком России позволит Индии укрепить индо-тихоокеанское партнерство с Москвой и решить проблему нехватки древесины, пишут СМИ.

По данным Economic Times, страны собираются сотрудничать в переработке алмазов, редкоземельных элементов, нефти и природного газа, также вместе промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, Индия надеется покрыть благодаря этому региону значительную часть дефицита древесины, передает ТАСС.

Издание сообщает, что интерес к сотрудничеству проявляют компании, которые относятся к широкому кругу секторов, в том числе работающие с минеральным сырьем и редкоземельными ресурсами, в энергетике, лесном хозяйстве, здравоохранениях, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, туризма.

11 – 13 августа, по данным Economic Times, Владивосток посетила делегация из ряда индийских штатов во главе с министром торговли, промышленности и железных дорог Индии Пиюшем Гойялом. Им показали возможности горнодобывающего сектора, алмазообработки, нефтехимии, деревообработки и туризма.

Обсуждались также возможности развития сотрудничества в преддверии V Восточного экономического форума, который 4-6 сентября пройдет на острове Русском во Владивостоке. Главным гостем форума в этом году должен стать премьер Индии Нарендра Моди. Его пригласил президент России Владимир Путин.

Отметим, что на фоне лесных пожаров появлялись сведения, что одной из причин их распространения была вырубка российского леса, однако речь шла именно о незаконной вырубке. Правоохранительным органам было поручено разобраться в ситуации.

Зимой также обсуждалась возможность введения эмбарго на вывоз леса из России.