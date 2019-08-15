Следователи завершили опрос пилотов совершившего жесткую посадку у Жуковского самолета

Следователи опросили пилотов Airbus A321, совершившего жесткую посадку в поле у Жуковского, сообщил источник, близкий к следствию.

«Опрос пилота завершен. Предварительной причиной возгорания двигателя, что впоследствии привело к аварийной посадке самолета, стало попадание птиц. Катастрофы удалось избежать только благодаря профессиональным действиям экипажа», – рассказал собеседник ТАСС.

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», столкнулся со стаей чаек при взлете, пилоты были вынуждены совершить посадку на кукурузное поле. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин будут представлены к наградам.