В аэропорту Варшавы произошли ЧП сразу с двумя самолетами

Два самолета аварийно приземлились в варшавском аэропорту Шопена, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Первым аварийную посадку совершил грузовой самолет MD-11.

«Уже во время руления самолета после посадки в одном из двигателей возник пожар. Немедленно была задействована пожарная служба аэропорта. Огонь быстро погасили. Никто не пострадал», – сообщил аэропорт, передает РИА «Новости».

Отправка рейсов из аэропорта была приостановлена на 30 минут в связи с работой пожарных.

Позже в аэропорту произвел аварийную посадку пассажирский Embraer польской авиакомпании LOT. «В кабине произошло задымление. Самолет после вылета из Варшавы очень быстро вернулся на аэродром», – отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что на борту воздушного судна были 96 пассажиров, никто не пострадал.

Напомним, в четверг самолет A321, летевший из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей чаек, которые обитали на местной свалке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.