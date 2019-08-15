Определился победитель матча за Суперкубок УЕФА

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в Стамбуле одержал победу над английским «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

В матче за Суперкубок УЕФА встретились победители двух еврокубковых турниров – Лиги чемпионов, которую в прошлом сезоне выиграл «Ливерпуль», и Лиги Европы, победителем которой стал «Челси», передает ТАСС.

Обладатель Суперкубка УЕФА определился в серии пенальти, которая завершилась со счетом 5:4 в «Ливерпуля».

Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 2:2, в составе победителей дубль сделал Садио Мане (48-я и 95-я минуты), у проигравших отличились Оливье Жиру (36) и Жоржиньо (101, с пенальти).

Матч за Суперкубок УЕФА в Стамбуле стал 44-м в истории. «Ливерпуль» выиграл титул в четвертый раз.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар, которая стала первой женщиной, работавшей главным судьей игры за Суперкубок УЕФА с участием мужских команд.