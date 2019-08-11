В воскресенье синоптики пообещали москвичам прохладную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.