Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что бои под Иловайском в 2014 году не были поражением ВСУ.

«Отойдите от клише, [что] Иловайск – это проигрыш украинцев. Воспринимайте, пожалуйста, Иловайск как начало российской агрессии», – заявил бывший президент в интервью «Украинской правде».

Порошенко уточнил, что если бы не было «агрессии», то ситуация развивалась бы по другому сценарию.

Также политик заявил, что Минские договоренности на самом деле были достигнуты не в Минске.

«Он (вопрос) решался не в Минске. 5 сентября решался в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать и остановить российское наступление», – добавил Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как действия Порошенко привели к разгрому украинских войск под Иловайском и Дебальцево.

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