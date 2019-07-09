Кремль отреагировал на утечку сообщений британского посла в США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что утечка секретных телеграмм британского посла в США Кима Дэррока – история между Вашингтоном и Лондоном.

«Это история между Вашингтоном и Лондоном, и пусть эти две столицы разбираются с этой историей. Это не наша история», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп заявил об отказе США иметь дело с послом Британии, который назвал президента «неумелым» и «некомпетентным».

Напомним, ранее во вторник офис британского премьера сообщил, что посол в США Ким Дэррек по-прежнему пользуется полной поддержкой главы правительства Великобритании Терезы Мэй.