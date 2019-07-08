Греф оценил победу российской команды на чемпионате GMC

Председатель правления Сбербанка России, наставник конкурса «Лидеры России» Герман Греф поздравил российскую команду, в составе которой были два сотрудника банка с победой на мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Два члена команды – Сергей Ионин и Максим Кирилов – сотрудники Сбербанка России, сообщается на сайте АНО «Россия – страна возможностей».

«Поздравляю всю нашу команду с этим достижением, от Сбербанка участвовали Максим Кирилов и Сергей Ионин. Мы рассматриваем это как частично и наш успех, ведь мы участвуем во всех подобных программах, которые проводит государство и делимся нашим управленческим опытом. Мы организовываем огромное количество совместных бизнес-программ с ведущими институтами мира для развития нашего персонала и используем для этого самые современные средства», – сказал Греф.

В субботу, 6 июля, команда России в составе участников конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России» и «Управляй!», – стала победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge. Россию представляла команда «Отцы и дети» – Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов. Двумя днями ранее они одержали победу в национальном этапе чемпионата.

Подведение итогов и награждение победителей мирового финала состоялось в Екатеринбурге, где с 4 по 6 июля и проходил финал. Россия завоевала звание чемпиона мира уже в шестой раз. Второе место заняла Португалия, на третьем месте – единственные на соревнованиях представители Африки из Кот-Д’Ивуара.

Состав команды «Отцы и дети»:

Зырянов Вячеслав Александрович (Свердловская область), АО «ОКБ «Новатор». Окончил УГТУ-УПИ (ныне УРФУ), имеет три высших образования. В 2014 году стал победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge в Сочи. Полуфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» 2017/2018 годов.

Кирилов Максим Юрьевич (Свердловская область), ПАО «Сбербанк». Окончил УРФУ, сейчас он учится в аспирантуре Уральского института управления РАНХиГС. В 2017 году занял 2 место на мировом финале чемпионата Global Management Challenge в Катаре. Серебряный призер кубка «Управляй!» 2017/2018 и 2018/2019 годов.

Ионин Сергей Сергеевич (Свердловская область), ПАО «Сбербанк». Окончил Уральский институт управления РАНХиГС. В 2017 году занял 2 место на мировом финале чемпионата Global Management Challenge в Катаре.

Щербаков Константин Викторович (Свердловская область), ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Окончил филиал ТИ НИЯУ МИФИ в г. Лесной, Свердловской области. В 2014 году стал победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge в Сочи.

Карамов Марс Мухсинович (Москва), Strategy& (PwC). Закончил бакалавриат УрФУ и магистратуру НИУ ВШЭ. В 2017 году занял 2 место на мировом финале чемпионата Global Management Challenge в Катаре.

В 2019 году в мировом финале чемпионата Global Management Challenge принимали участие команды из 20 стран мира: Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Гонконга (Китай), Греции, Индии, Испании, Киргизии, КНР (Китай), Кот-Д’Ивуара, Кувейта, Макао (Китай), Мексики, Панамы, Польши, Португалии, России, Словакии, Чехии и Эстонии.

В рамках торжественной церемонии открытия чемпионата состоялась жеребьевка. Команды из 20 стран-участниц были разделены на четыре игровые группы. В частности, российской команде предстояло соревноваться в одной группе с командами из Польши, Панамы, Испании и чемпионом мирового финала прошлого года – командой Чехии.

Победу россиян ранее прокомментировали помощник министра экономического развития Татьяна Дьяконова, министр науки и высшего образования России Михаил Костюков и глава ФНС Михаил Мишустин.