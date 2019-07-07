Победу команды «Россия – страна возможностей» на GMC назвали доказательством мастерства управленцев в России

Достижения участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», победивших на мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, является лучшим доказательством высокого уровня подготовки управленческих кадров в России, заявила помощник министра экономического развития Татьяна Дьяконова.

Дьяконова также является председателем клуба Лидеров России «Эльбрус» и куратором направления по развитию победителей конкурсов платформы «Россия – страна возможностей».

«Уже шестая победа российской команды на мировом первенстве – доказательство высокого уровня подготовки управленческих кадров в России. Наша команда добилась успеха не только в родной стране, но и смогла выйти на мировой уровень, доказать, что в России много талантливых управленцев, чьи компетенции и навыки соответствуют самым высоким мировым стандартам. Уверена, что благодаря таким достижениям участники проектов платформы будут востребованы у самых престижных и требовательных работодателей», – приводятся ее слова в сообщении на сайте «Россия – страна возможностей».

По словам министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, «Global Management Challenge – один из престижных управленческих чемпионатов, который позволяет подтвердить компетенции сотрудников и руководителей бизнеса любой величины, государственных служащих, студентов и аспирантов». «Шестая победа сборной России в мировом финале – это знаковый показатель качества нашего бизнес-образования, воспитания управленческих навыков в корпорациях и вузах. Примечательно, в команде победителей выпускники и аспиранты одних из ведущих университетов страны – РАНХиГС, Высшей школы экономики и Уральского федерального университета», – сказал министр.

Он добавил, что сегодня в России есть «высокая потребность в высококвалифицированных молодых кадрах, которые помогут обновлению управленческого состава». «Поэтому нет сомнения, что победители престижных кадровых конкурсов будут востребованы как специалисты в ведущих российских корпорациях. Министерство науки и высшего образования РФ открыто для новых идей и готово оказывать поддержку другим нашим талантливым ребятам из числа победителей», – заключил Михаил Котюков.

По словам председателя организационного комитета чемпионата, министра экономического развития Максима Орешкина, «в финале чемпионата приняли участие две команды от Минэкономразвития России».

«Благодаря приобретенным навыкам и компетенциям они смогли пройти в суперфинал чемпионата. В качестве наставника конкурса «Лидеры России» и председателя организационного комитета по подготовке и проведению национального и мирового финалов международного чемпионата Global Management Challenge, я наблюдал за игрой всех участников чемпионата. Победителями мирового турнира стала команда «Отцы и дети», которую представили полуфиналисты конкурса «Лидеры России» и победители конкурса «Управляй!». Мы открыты к сотрудничеству с лучшей управленческой командой страны и готовы рассмотреть реализацию проектов государственного масштаба с победителями чемпионата. И важно, что социальные лифты через платформу АНО «Россия – страна возможностей» открываются не только для победителей конкурсов, но и для участников в том числе», – сказал министр.

Губернатор Свердловской области, заместитель председателя комитета по организации и проведению чемпионата Евгений Куйвашев отметил, что «успех уральцев в мировом финале чемпионата Global Management Challenge, завершившемся в Екатеринбурге, еще раз подтвердил: Свердловская область занимает лидирующие позиции во многих сферах, в том числе и в управленческой».

«Такие результаты свидетельствуют и о высоком качестве, и о практической ориентированности нашего высшего образования. Уверен, знания и компетенции победителей чемпионата будут востребованы и помогут реализовать самые серьезные задачи не только в масштабах нашего региона, но и за его пределами. Отмечу, что Свердловская область многократно доказывала свою готовность к проведению самых разных событий, в числе которых и мероприятия проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». Этот опыт помог нам организовать мировой финал Global Management Challenge на высоком уровне», – сказал губернатор.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что академия выступает оператором национального чемпионата с 2006 года. «Нам показалось, что этот проект является одним из весьма удачных форматов «технологической модернизации» управленческой подготовки не только для студенческих программ самой академии, но и для широкого круга студентов и молодых профессионалов, заинтересованных в развитии своих управленческих компетенций и навыков ведения бизнеса. За минувшие годы более 70 тысяч человек прошли эту полезную школу. Я горд, что в этот раз наша российская команда вновь стала победительницей среди 20 стран соперниц. Важнейшим итогом этого непростого состязания я считаю формирование управленческих команд. Ведь этот проект, в отличие от многих, является не индивидуальным, а командным. А для управленцев – именно работа в команде является ключевым фактором успеха. Мы гордимся тем, что среди представителей российской команды победительницы есть также выпускники и аспиранты Президентской академии», – сказал ректор.

Напомним, команда России в составе участников конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России» и «Управляй!», – стала победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge. Подведение итогов и награждение победителей мирового финала состоялось в Екатеринбурге, где с 4 по 6 июля и проходил финал.

Россия завоевала звание чемпиона мира уже в шестой раз. Второе место заняла Португалия, на третьем месте – единственные на соревнованиях представители Африки из Кот-Д’Ивуара.