Победу команды «Россия – страна возможностей» на GMC назвали доказательством мастерства управленцев в России

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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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Захваченный британцами танкер породил множество загадок

Иранцы назвали «российским» захваченный британским спецназом танкер в ГибралтареФото: Marcos Moreno/AP/ТАСС
Полиция Гибралтара начала допрос моряков арестованного ранее не то панамского, не то иранского танкера, который вез нефть в Сирию. Что за люди взяты под арест, не ясно. Известно, что в команде есть украинцы, а набирала экипаж фирма из Одессы. Но в Иране почему-то объявили, что танкер принадлежит россиянам. Так чей же корабль захватили англичане и должна ли Россия защищать его экипаж? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасльФото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Победу команды «Россия – страна возможностей» на GMC назвали доказательством мастерства управленцев в России

               7 июля 2019, 17:57
            Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

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            Достижения участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», победивших на мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, является лучшим доказательством высокого уровня подготовки управленческих кадров в России, заявила помощник министра экономического развития Татьяна Дьяконова.

            Дьяконова также является председателем клуба Лидеров России «Эльбрус» и куратором направления по развитию победителей конкурсов платформы «Россия – страна возможностей».

            «Уже шестая победа российской команды на мировом первенстве – доказательство высокого уровня подготовки управленческих кадров в России. Наша команда добилась успеха не только в родной стране, но и смогла выйти на мировой уровень, доказать, что в России много талантливых управленцев, чьи компетенции и навыки соответствуют самым высоким мировым стандартам. Уверена, что благодаря таким достижениям участники проектов платформы будут востребованы у самых престижных и требовательных работодателей», – приводятся ее слова в сообщении на сайте «Россия – страна возможностей».

            По словам министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, «Global Management Challenge – один из престижных управленческих чемпионатов, который позволяет подтвердить компетенции сотрудников и руководителей бизнеса любой величины, государственных служащих, студентов и аспирантов». «Шестая победа сборной России в мировом финале – это знаковый показатель качества нашего бизнес-образования, воспитания управленческих навыков в корпорациях и вузах. Примечательно, в команде победителей выпускники и аспиранты одних из ведущих университетов страны – РАНХиГС, Высшей школы экономики и Уральского федерального университета», – сказал министр.

            Он добавил, что сегодня в России есть «высокая потребность в высококвалифицированных молодых кадрах, которые помогут обновлению управленческого состава». «Поэтому нет сомнения, что победители престижных кадровых конкурсов будут востребованы как специалисты в ведущих российских корпорациях. Министерство науки и высшего образования РФ открыто для новых идей и готово оказывать поддержку другим нашим талантливым ребятам из числа победителей», – заключил Михаил Котюков.

            По словам председателя организационного комитета чемпионата, министра экономического развития Максима Орешкина, «в финале чемпионата приняли участие две команды от Минэкономразвития России».

            «Благодаря приобретенным навыкам и компетенциям они смогли пройти в суперфинал чемпионата. В качестве наставника конкурса «Лидеры России» и председателя организационного комитета по подготовке и проведению национального и мирового финалов международного чемпионата Global Management Challenge, я наблюдал за игрой всех участников чемпионата. Победителями мирового турнира стала команда «Отцы и дети», которую представили полуфиналисты конкурса «Лидеры России» и победители конкурса «Управляй!». Мы открыты к сотрудничеству с лучшей управленческой командой страны и готовы рассмотреть реализацию проектов государственного масштаба с победителями чемпионата. И важно, что социальные лифты через платформу АНО «Россия – страна возможностей» открываются не только для победителей конкурсов, но и для участников в том числе», – сказал министр.

            Губернатор Свердловской области, заместитель председателя комитета по организации и проведению чемпионата Евгений Куйвашев отметил, что «успех уральцев в мировом финале чемпионата Global Management Challenge, завершившемся в Екатеринбурге, еще раз подтвердил: Свердловская область занимает лидирующие позиции во многих сферах, в том числе и в управленческой».

            «Такие результаты свидетельствуют и о высоком качестве, и о практической ориентированности нашего высшего образования. Уверен, знания и компетенции победителей чемпионата будут востребованы и помогут реализовать самые серьезные задачи не только в масштабах нашего региона, но и за его пределами. Отмечу, что Свердловская область многократно доказывала свою готовность к проведению самых разных событий, в числе которых и мероприятия проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». Этот опыт помог нам организовать мировой финал Global Management Challenge на высоком уровне», – сказал губернатор.

            Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что академия выступает оператором национального чемпионата с 2006 года. «Нам показалось, что этот проект является одним из весьма удачных форматов «технологической модернизации» управленческой подготовки не только для студенческих программ самой академии, но и для широкого круга студентов и молодых профессионалов, заинтересованных в развитии своих управленческих компетенций и навыков ведения бизнеса. За минувшие годы более 70 тысяч человек прошли эту полезную школу. Я горд, что в этот раз наша российская команда вновь стала победительницей среди 20 стран соперниц. Важнейшим итогом этого непростого состязания я считаю формирование управленческих команд. Ведь этот проект, в отличие от многих, является не индивидуальным, а командным. А для управленцев – именно работа в команде является ключевым фактором успеха. Мы гордимся тем, что среди представителей российской команды победительницы есть также выпускники и аспиранты Президентской академии», – сказал ректор.

            Напомним, команда России в составе участников конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России» и «Управляй!», – стала победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge. Подведение итогов и награждение победителей мирового финала состоялось в Екатеринбурге, где с 4 по 6 июля и проходил финал.

            Россия завоевала звание чемпиона мира уже в шестой раз. Второе место заняла Португалия, на третьем месте – единственные на соревнованиях представители Африки из Кот-Д’Ивуара.


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