Суд продлил Калви домашний арест

В понедельник Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста обвиняемому в мошенничестве основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом на три месяца, то есть до 13 октября», – приводит ТАСС решение судьи Артура Карпова.

Напомним, в феврале Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, сейчас основатель фонда находится под домашним арестом.