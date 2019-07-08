Суд продлил Калви домашний арест

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8 июля, понедельник | Последнее обновление — 20:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Немецкий министр призвал ЕС «наводить мосты» с Россией
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Сможет ли Россия навредить Америке с помощью евро
Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»
Активные россияне получат новые возможности
Выходка Габунии дорого обойдется Грузии
Людей в Черном море погубила вопиющая жадность
Беги, Жора Габуния, до самой российской границы
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
Телемост стал для Украины тестом на адекватность
Глеб Простаков, журналист
Диалог о мире невыгоден очень многим на Украине. Он грозит разрушить масштабные схемы заработка на войне, свести на нет крупные политические проекты, выстроенные на риторике ненависти, сломать олигархический консенсус украинских элит. Подробности...
Внутренний Гонконг есть в каждой стране
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ни ущемление свобод, ни западное вмешательство не являются глубинным корнем попытки революции на особой территории Китая. Это ни что иное, как борьба глобалистов и «граждан мира» против национального государства. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане
В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношенийПодробности...
«Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид
Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в СингапуреПодробности...
Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею
Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной КореиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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