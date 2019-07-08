Россию обеспокоило решение Албании и Косово о совместных «диппредставительствах»

Россия посчитала провокационным соглашение Албании и самопровозглашенного Косово об открытии общих «диппредставительств» в третьих странах, следует из комментария российского МИДа.

«Вызывают серьезную озабоченность провокационные шаги Тираны и Приштины, идущие в русле реализации концепции «Великой Албании». В этом контексте рассматриваем подписанное 2 июля албанско-косовское соглашение об объединении диппредставительств в третьих странах. Констатируем, что США и ЕС на подобные деструктивные меры предпочитают не реагировать, фактически покрывая разрушительные для региона великоалбанские проявления», – говорится в заявлении министерства.

По словам представителей ведомства, «вызывающие» действия Тираны и Приштины являются не случайными, передает ТАСС.

«Оттуда уже несколько лет раздаются заявления о де-факто объединении. Такая линия албанского и косовского руководства идет вразрез с основополагающей резолюцией СБ ООН 1244, подрывает диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, расшатывает стабильность на Балканах», – подчеркнули в МИД России.

Напомним, лидер непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что страна может провести референдум об объединении с Албанией в случае, если ЕС не признает самопровозглашенную республику.