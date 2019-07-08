Госдума может поддержать инициативу ингушских депутатов ужесточить наказание за избиение детей

Желание депутатов народного собрания Ингушетии ужесточить местные законы для защиты детей от побоев после случая с избиением семилетней девочки можно объяснить эмоциональной реакцией, заявил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

В понедельник, 8 июля, депутат народного собрания Ингушетии Ильяс Богатырев заявил ТАСС, что в республике задумаются над изменением законодательства из-за «вопиющего случая» с семилетней девочкой, попавшей в больницу в Назрани с многочисленными ожогами, порезами и шрамами. В побоях подозревают тетю девочки, ее уже задержали.

«У нас в законодательстве и так много прописано в отношении защиты детей. Нельзя сказать, что наш закон слаб в отношении тех, кто избивает детей. Все там предусмотрено: и административное наказание, и уголовное», – заметил Гильмутдинов.

Он добавил, что необходимо подождать, чтобы стало ясно, какие именно предложения сформулируют депутаты.

«Если это будут разумные предложения в рамках правового поля, почему их не поддержать?» – заключил депутат.

Пострадавшую девочку в срочном порядке перевезли в Москву, сейчас она находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там у нее диагностировали некроз пальцев правой руки, травмы плеча и предплечья, а также старые переломы ребер и повреждения позвоночника. Ее состояние остается тяжелым.