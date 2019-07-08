Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Большинство россиян считает, что нужно обязательно регистрировать брак, сообщает ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, 77% заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений» (среди респондентов старше 60 лет так думает 84%), еще 11% «придерживаются похожего мнения», но для них регистрация «не является обязательным условием создания семьи». В основном о необязательности регистрации заявляет молодежь.

В качестве оптимального для вступления в брак называют возраст в 24 года (для женщин) и 27 лет (для мужчин), передает ТАСС.

Что касается развода, то 56% предлагают оценивать конкретную ситуацию, 30% считают его возможным при фактическом распаде семьи, 10% выступают против развода в принципе.

Причинами для развода называют материальные проблемы (46%), измены и ревность (22%), эгоизм и непонимание (21%).

«Отменить» развод, по мнению россиян, могут невозможность «поделить» общих детей (34%) и материальная зависимость одного из супругов (25%). При этом 15% считают, что один родитель не сможет самостоятельно хорошо воспитать ребенка.

Опрос проводился 4 июля среди 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше. Опрос был проведен в форме телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В маем председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) раскритиковала гражданские браки и заявила, что нынешняя молодежь не берет на себя ответственность за скорый развод.