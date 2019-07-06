Участники «Территории смыслов» создадут проекты для платформы «Россия – страна возможностей»

Взгляд
6 июля, суббота  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
Разделы

Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
Перейти а раздел…

США обострили концепцию борьбы с Кремлем

Вашингтон выделяет все больше денег на борьбу с РоссиейФото: Christian Ohde/Imago/ТАСС
США усиливают противостояние с Россией. Агентство по международному развитию представило концепцию по борьбе со «злонамеренным влиянием Кремля» в Европе, Евразии и других регионах. Особое внимание Вашингтон традиционно уделяет странам на постсоветском пространстве. Подобная политика не нова, но почему на этот раз США столь откровенно заявляют о прямом противодействии Москве и чего ждать от этого? Подробности...
Перейти а раздел…

Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
Перейти а раздел…

Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным пятигрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
Обсуждение: 110 комментариев

Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 257 комментариев

Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Честный Взгляд: Не женское дело

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 11 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

      Перейти а раздел…

      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
      Подробности...

      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
      Подробности...

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
            Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМДРогозин оценил возможность срыва испытаний «Сармата»США обострили концепцию борьбы с КремлемГрузинские фермеры попросили власти страны наладить отношения с Россией
            Рогозин предложил вариант решения споров с МинобороныАмериканский журналист восхитился КрымомВ СБУ появился «Джеймс Бонд»Найдены родители жестоко избитой девочки из Ингушетии
            КВНщик стал кандидатом в российские сенаторыПушков посоветовал Зеленскому не надеяться на ТрампаМатч молодежного первенства прервали из-за массовой драки футболистовНа Украине нашли тело убитой и изнасилованной школьницы

            Главная тема


            Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

            их не спросили


            Зеленский назвал единственное решение вопроса «Северного потока – 2»

            нештатная ситуация


            Стало известно о смертельной опасности для экипажа «Федерации» при запуске с Восточного

            примадонна на перроне


            Разин рассказал о звонке Пугачевой в РЖД после выходки на вокзале

            Видео

            потрошит банк


            Порошенко срочно понадобились миллионы наличными

            крайне резкое решение


            Япония вступила в войну нового типа

            «начальник ПВО Снежного»


            Как Украина смогла похитить в ДНР «ключевого свидетеля катастрофы «Боинга»

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            «хоть что-то отобрать»


            Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

            Злые «сторожи»


            Сергей Худиев: Обратная сторона семьи

            Либерализм умирает


            Петр Акопов: Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

            Фабрика идей


            Алексей Фирсов: Россия может сформулировать новую идеологию для планеты

            на ваш взгляд


            Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?

            Участники «Территории смыслов» создадут проекты для платформы «Россия – страна возможностей»

            6 июля 2019, 17:29

            Версия для печати

            В субботу, 6 июля, на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» стартовала первая смена одноименной платформы «Россия – страна возможностей». Она объединит порядка 1000 активистов со всех уголков России и продлится по 11 июля.

            Юбилейный, пятый по счету, форум «Территория смыслов» стартовал 5 июля. В 2019 году он впервые проходит на новой образовательной площадке АНО «Россия – страна возможностей» – Мастерской управления «Сенеж». Форум пройдет в 6 смен и соберет 6000 молодых людей со всей России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

            Участников смены «Россия – страна возможностей» ждут лекции, мастер-классы, обширная культурная программа. Самой содержательной частью станут тренд-сессии. На них форумчанам предстоит предложить свои идеи развития платформы «Россия – страна возможностей»: разработать новые проекты, продумать меры поддержки и постконкурсного сопровождения участников.

            Открыли смену первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

            «Вам предстоит решать реальные задачи. Программа вашей смены, которая так и называется «Россия – страна возможностей», сконструирована именно так. Мы предлагаем вам принять участие в обсуждении и проектировании новых или расширении старых проектов, которые будет реализовывать автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Мы хотим вас попросить, чтобы вы вместе с нами поучаствовали в проектировании таких проектов. Их уже 19. Они охватывают все большее количество людей. Вам предстоит подумать о том, какие еще потребности и возможности у людей не реализованы этим нашим общим проектом, какие еще проекты должны появиться», – сказал Сергей Кириенко.

            Он отметил, что в проектах платформы нет никаких ограничений по возрасту. Например, самому возрастному участнику конкурса «Цифровой прорыв» – 76 лет. Несмотря на свой возраст, он не только легко конкурирует с молодыми специалистами, но и обучает всех желающих языку программирования. Теперь ему и его команде предстоит побороться за победу на финале конкурса, который пройдет осенью в Казани.

            По словам Алексея Комиссарова, в платформе есть несколько проектов, в которых нет возрастных ограничений, а для некоторых возрастная планка была повышена.

            «Мы по очень многим проектам не ограничиваем возраст, а по многим мы даже повысили возрастную панку. Например, в первом конкурсе «Лидеры России» 2017-2018 годов могли принимать участие управленцы в возрасте до 50 лет. Ко второму конкурсу мы подняли эту планку до 55. В конкурсе «Цифровой прорыв», о котором сейчас говорил Сергей Владиленович, было еще несколько участников за 60 и даже за 70 лет. Они показали не менее яркие и впечатляющие результаты, чем молодые участники. Мы точно будем и дальше делать проекты, в которых не будет возрастных ограничений. Если есть идеи, как это сделать, давайте обсуждать вместе», – сказал Алексей Комиссаров.

            По завершении выступления в беседе с журналистами он выразил уверенность, что «по итогам этого форума и смены «Россия – страна возможностей» мы увидим много ярких победителей конкурсов самых разных проектов». «На смене у ребят будет возможность выступить со идеями своих проектов, которые бы они хотели видеть на платформе. Им предстоит их презентовать, защитить перед экспертами. Лучшие проекты получат возможность для их реализации», – сказал Алексей Комиссаров.

            По итогам тренд-сессий и защит проектов на Конкурсе молодежных проектов, лучшие из них получат государственные гранты на реализацию как индивидуальных проектов, так и созданных на форуме. Кроме того, идеи, которые предложат участники, будут проанализированы командой платформы «Россия – страна возможностей» и в дальнейшем могут быть реализованы.

            В предстоящие пять дней перед участниками смены выступят руководители проектов платформы: олимпиады «Я профессионал» Валерия Касамара, конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев, проекта «Лидеры России» Александр Садовский, конкурса «Лучший социальный проект года» Наталья Починок, председатель «Российского союза молодежи», руководитель проектов «Российская студенческая весна» и «Студент года» Павел Красноруцкий. Также форумчане познакомятся с руководителем проекта «Мой первый бизнес», руководителем благотворительного фонда поддержки образовательных инициатив «Капитаны» Александром Деминым, заместителем генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», основателем проекта «Мой первый бизнес» Владиславом Даванковым, ректором Мастерской управления, заместителем генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексеем Каспржаком, руководителем направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антоном Сериковым, а также с победителями конкурса «Лидеры России».

            В 2019 году форум «Территория смыслов» примет шесть тематических смен. Гостями традиционно выступят известные политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников будет формироваться по принципу междисциплинарности – в рамках одной смены участники познакомятся и поработают с ребятами смежных профессиональных направленностей.

            Особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме.

            Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............