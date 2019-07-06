Участники «Территории смыслов» создадут проекты для платформы «Россия – страна возможностей»

В субботу, 6 июля, на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» стартовала первая смена одноименной платформы «Россия – страна возможностей». Она объединит порядка 1000 активистов со всех уголков России и продлится по 11 июля.

Юбилейный, пятый по счету, форум «Территория смыслов» стартовал 5 июля. В 2019 году он впервые проходит на новой образовательной площадке АНО «Россия – страна возможностей» – Мастерской управления «Сенеж». Форум пройдет в 6 смен и соберет 6000 молодых людей со всей России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участников смены «Россия – страна возможностей» ждут лекции, мастер-классы, обширная культурная программа. Самой содержательной частью станут тренд-сессии. На них форумчанам предстоит предложить свои идеи развития платформы «Россия – страна возможностей»: разработать новые проекты, продумать меры поддержки и постконкурсного сопровождения участников.

Открыли смену первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«Вам предстоит решать реальные задачи. Программа вашей смены, которая так и называется «Россия – страна возможностей», сконструирована именно так. Мы предлагаем вам принять участие в обсуждении и проектировании новых или расширении старых проектов, которые будет реализовывать автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Мы хотим вас попросить, чтобы вы вместе с нами поучаствовали в проектировании таких проектов. Их уже 19. Они охватывают все большее количество людей. Вам предстоит подумать о том, какие еще потребности и возможности у людей не реализованы этим нашим общим проектом, какие еще проекты должны появиться», – сказал Сергей Кириенко.

Он отметил, что в проектах платформы нет никаких ограничений по возрасту. Например, самому возрастному участнику конкурса «Цифровой прорыв» – 76 лет. Несмотря на свой возраст, он не только легко конкурирует с молодыми специалистами, но и обучает всех желающих языку программирования. Теперь ему и его команде предстоит побороться за победу на финале конкурса, который пройдет осенью в Казани.

По словам Алексея Комиссарова, в платформе есть несколько проектов, в которых нет возрастных ограничений, а для некоторых возрастная планка была повышена.

«Мы по очень многим проектам не ограничиваем возраст, а по многим мы даже повысили возрастную панку. Например, в первом конкурсе «Лидеры России» 2017-2018 годов могли принимать участие управленцы в возрасте до 50 лет. Ко второму конкурсу мы подняли эту планку до 55. В конкурсе «Цифровой прорыв», о котором сейчас говорил Сергей Владиленович, было еще несколько участников за 60 и даже за 70 лет. Они показали не менее яркие и впечатляющие результаты, чем молодые участники. Мы точно будем и дальше делать проекты, в которых не будет возрастных ограничений. Если есть идеи, как это сделать, давайте обсуждать вместе», – сказал Алексей Комиссаров.

По завершении выступления в беседе с журналистами он выразил уверенность, что «по итогам этого форума и смены «Россия – страна возможностей» мы увидим много ярких победителей конкурсов самых разных проектов». «На смене у ребят будет возможность выступить со идеями своих проектов, которые бы они хотели видеть на платформе. Им предстоит их презентовать, защитить перед экспертами. Лучшие проекты получат возможность для их реализации», – сказал Алексей Комиссаров.

По итогам тренд-сессий и защит проектов на Конкурсе молодежных проектов, лучшие из них получат государственные гранты на реализацию как индивидуальных проектов, так и созданных на форуме. Кроме того, идеи, которые предложат участники, будут проанализированы командой платформы «Россия – страна возможностей» и в дальнейшем могут быть реализованы.

В предстоящие пять дней перед участниками смены выступят руководители проектов платформы: олимпиады «Я профессионал» Валерия Касамара, конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев, проекта «Лидеры России» Александр Садовский, конкурса «Лучший социальный проект года» Наталья Починок, председатель «Российского союза молодежи», руководитель проектов «Российская студенческая весна» и «Студент года» Павел Красноруцкий. Также форумчане познакомятся с руководителем проекта «Мой первый бизнес», руководителем благотворительного фонда поддержки образовательных инициатив «Капитаны» Александром Деминым, заместителем генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», основателем проекта «Мой первый бизнес» Владиславом Даванковым, ректором Мастерской управления, заместителем генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексеем Каспржаком, руководителем направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антоном Сериковым, а также с победителями конкурса «Лидеры России».

В 2019 году форум «Территория смыслов» примет шесть тематических смен. Гостями традиционно выступят известные политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников будет формироваться по принципу междисциплинарности – в рамках одной смены участники познакомятся и поработают с ребятами смежных профессиональных направленностей.

Особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».