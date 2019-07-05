Стало известно, в чем заключалась работа арестованного помощника полпреда

Подозреваемый в госизмене помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев курировал представительство полпреда в Москве, сообщил замполпреда Борис Кириллов.

«Он курировал представительство полпредства Уральского федерального округа в Москве. И живет он в Москве, в Екатеринбурге бывает не очень часто», – сказал Кириллов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «находится в шоке» от произошедшего и никогда не сталкивался с подобным.

Напомним, помощник полпреда президента в УФО Воробьев был арестован в пятницу по подозрению в государственной измене. Источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что при Воробьеве была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.