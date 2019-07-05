Чилингаров опроверг информацию о своей госпитализации

Ученый-океанолог, Герой России Артур Чилингаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД опроверг слухи о своей госпитализации.

«Нормально себя чувствую, голова закружилась и все. Все остальное пресса придумала. Все нормально. Мне 80 лет, надо думать!», – сообщил ученый.

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Чилингаров почувствовал себя плохо в столичном офисе «Единой России», после чего его госпитализировали в больницу Управления делами президента.

По словам Чилингарова, ни в какую больницу его не везут, и сейчас он продолжает заниматься делами.

Чилингаров сейчас занимает пост специального представителя президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, а также входит в бюро высшего совета партии «Единая Россия».