Минсельхоз разъяснил смысл регулирования сбора грибов и ягод

Минсельхоз не планирует вводить ограничения на сбор ягод и грибов, а предлагает повысить качество и эффективность сбора дикоросов, пояснили в ведомстве.

«Принимая во внимание значительный потенциал развития данного направления и спрос на экологически чистую продукцию на глобальном рынке, Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки», – передает РИА «Новости» сообщение Минсельхоза.

Там подчеркнули, что не планируют вводить ограничительные и контрольные меры по отношению к сбору дикорастущих растений.

В Минсельхозе подчеркнули, что ключевой задачей отрасли является наращивание экспорта сельхозпродукции.

«Наша страна обладает значительным запасами дикорастущего сырья на уровне порядка 8,5 миллиона тонн в год. При этом на настоящий момент они используются всего на 6%», – отметили в министерстве.

Напомним, в среду был опубликован проект постановления правительства России, из которого следует, что Минсельхоз предлагает урегулировать рынок дикорастущих ресурсов и разработать государственную политику в этой сфере.