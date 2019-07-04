Путин оценил готовность США к диалогу с Россией по стратегическим вопросам

Президент России Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что Вашингтон в последнее время начал задумываться над возобновлением диалога с Москвой по широкому набору стратегических вопросов.

«Кажется, Вашингтон начал раздумывать над восстановлением диалога по широкому набору стратегических вопросов. Думаю, что достижение конкретных договоренностей в сфере контроля над вооружениями способствовало бы международной стабильности. И у России есть на это политическая воля. Сейчас слово за США, мы говорили с президентом [США Дональдом] Трампом во время нашей последней встрече на саммите «двадцатки» в Японии», – приводит ТАСС слова Путина в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Напомним, на прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе переговоров на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке обсуждали вопросы стратегической стабильности.

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